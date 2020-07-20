У мережу потрапили кадри зі зйомок нового рекламного ролика коньяку "Довбуш Карпатський"
Коньяк "Довбуш Карпатський" знімає блокбастер у Карпатах.
Новий ролик коньяку "Довбуш Карпатський" ще до офіційного релізу наробив чимало шуму в мережі.
Масштаб зйомок у Карпатах привернув увагу як місцевого населення, так і численних туристів.
Батальні сцени за участю майже 200 людей, величезні літаючі вогняні кулі і кіношна знімальна група на чолі з відомим українським режисером Любомиром Левицьким, автором фільмів "Штольня", "Тіні не забутих предків" та ін., дають всі підстави стверджувати, що робота сміливо може претендувати на звання блокбастера.
Бюджет проекту інсайдери не розкривають, натякнувши лише, що ролик "Довбуш Карпатський" без перебільшення можна назвати одним з найдорожчих рекламних відео в Україні.
Заінтригувати зуміли, залишається тільки дочекатися офіційного релізу, який попередньо призначений на початок серпня, а поки можемо скласти попереднє враження з перших кадрів зйомок.
Кадри зі зйомок ролика коньяку "Довбуш Карпатський":
За матеріалами порталу drinks.ua.
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