Британський необанк ELPASO запускає сервіси для українського бізнесу

Компанія ELECTRONIC PAYMENT SOLUTIONS LTD (Великобританія) оголосила про запуск сервісу для підприємців і компаній з України, які надають послуги та займаються торгівлею на ринках Європи, Азії та Північної Америки.

Клієнти сервісу — програмісти, дизайнери, маркетологи, digital-спеціалісти, онлайн-торговці, орендодавці туристичного житла, а також українські власники іноземних компаній з реєстрацією більш ніж в 40 країнах світу.

Розробники ELPASO

Вже зараз клієнти можуть віддалено відкривати рахунки в євро з індивідуальним IBAN й отримувати оплату від замовників і клієнтів з різних світу, здійснювати SEPA-та SWIFT-платежі більш ніж в 20 валютах, а також виводити зароблені гроші на картки популярних українських банків.

З ELPASO будь-який бізнес зможе швидко вирішити проблему з доступом до банківського обслуговування в іноземному банку, що актуально в сьогоднішніх реаліях.

"Послуга має попит, тому що дуже спрощує життя підприємців. Адже при відкритті рахунку в традиційному європейському банку перевірки й бюрократичні процедури можуть затягнутися на місяці.

Ми ж не вимагаємо особистої присутності клієнта для ідентифікації та верифікації. Достатньо заповнити анкету на сайті ELPASO, прикріпити копії документів і почекати рішення про відкриття рахунку.

Це зручно і безпечно, особливо в поточних обставинах", — пояснює СЕО необанку ELPASO Сергій Баймаков.

На липень 2020 року запланована низка великих релізів для клієнтів ELPASO: мобільний додаток, запуск інтернет-еквайрингу для онлайн-бізнесів, впровадження реєстрових виплат на картки українських банків для фізичних осіб і підприємців і клієнтська підтримка в Україні.

"Нещодавно ми отримали статус принципового члена платіжної системи MasterCard. І вже в листопаді-грудні почнемо випускати бізнес-картки та платіжні картки для фізосіб.

Це означає, що відкрити особистий рахунок за кордоном зможе будь-який українець", — розповів співзасновник необанку ELPASO Ярослав Смакота.

У 2019 році ELPASO (elpaso.co.uk) отримав ліцензії EMI (Electronic Money Institution) британського фінансового регулятора. Першими клієнтами стали компанії з Євросоюзу та Азії. Штаб-квартира стартапу розташована в Брайтоні (Великобританія), а R&D займається українська IT-компанія Finik.Pro.