У Брюсселі розпочався 2-й день саміту лідерів ЄС щодо порятунку економіки блоку

У Брюсселі розпочався другий день очного саміту лідерів ЄС, на якому мають домовитися щодо довгострокового бюджету Євросоюзу і фонду відновлення економіки.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У перший день досягти згоди не вдалося – через суперечності між баченням Нідерландів з одного боку та Італії з Іспанією – з іншого щодо управління коштами, передбаченими планом порятунку економіки на 750 млрд євро.

Нагадаємо, план відновлення економіки "Наступне покоління ЄС", запропонований Брюсселем, передбачає 500 млрд євро у вигляді субсидій і 250 млрд євро у формі позик. Через значну частку грошей у вигляді субсидій і через те, що йдеться про спільний борг, пропозиція викликала гостру дискусію між країнами-членами.

Нідерланди виступають за підтримку країн, які найбільше постраждали від наслідків пандемії. Але оскільки борг буде спільним, вони прагнуть жорсткого контролю над використанням цих грошей – інвестиціями та планами реформ.

Зокрема, Нідерланди наполягають на тому, що повинні мати право вето на випадок, якщо рішуче не погоджуються із планами реформ країн, які претендують на допомогу, та на випадок, якщо країна серйозно порушуватиме домовленості.

Такі пропозиції неоднозначно сприймаються Іспанією, Італією та Грецією. Ще низка країн побоюються, що наявність права вето може суттєво затримати надходження допомоги.

За пропозицією президента Європейської ради, країни, які претендують на допомогу, повинні презентувати плани реформ. Ці документи мають бути розроблені на основі рекомендацій Єврокомісії, розроблених окремо для кожної країни.

У разі позитивної оцінки Єврокомісії, фінальне слово щодо надання коштів буде за Європейською радою.

Щоб план затвердили, необхідна кваліфікована більшість голосів "за". Нідерланди вважають, що це повинне бути одностайне рішення.

Президент Європейської ради Шарль Мішель, який перед зустріччю закликав до пошуку компромісу, скоріш за все, сьогодні повернеться лише з мінімальними змінами до початкової пропозиції.

Також лідери повинні розглянути семирічний бюджет блоку. В результаті проведених попередніх перемовин вдалося зменшити на 26 мільярдів євро його суму яка становить 1,074 трильйона євро.

Детальніше читайте у статті: Компромісний план відновлення Європи: як ЄС планує рятувати свою економіку.

Європейська правда