У Twitter розповіли, скільки акаунтів було зламано 15 липня

15 липня зловмисники атакували 130 облікових записів Twitter, у 45 з яких змінили пароль, увійшли в обліковий запис і опублікували твіти.

Джерело: пресслужба Twitter

Деталі: У повідомленні компанії зазначається, що зловмисники, можливо, намагалися продати деякі з імен користувачів.

При цьому щодо 8 облікових записів був зроблений ще один крок – завантаження інформації про обліковий запис через інструмент "Your Twitter Data". Жоден з цих 8 акаунтів не був верифікованим.

У компанії пояснили, що зловмисники використали акаунти невеликої кількості співробітників, щоб отримати доступ до внутрішніх систем Twitter, в тому числі через двофакторний захист.

Twitter вважає, що зловмисники не отримали доступу до особистої інформації більшості користувачів.

Що стосується 130 потерпілих облікових записів, у компанії вважають, що хакери не змогли переглянути попередні паролі облікових записів. Однак вони могли переглядати особисту інформацію, включаючи адреси електронної пошти і номери телефонів деяких користувачів.

У компанії продовжують розслідування інциденту і співпрацюють з правоохоронними органами.

Що передувало: 15 липня невідомі зламали ряд Twitter-акаунтів і розмістили в них повідомлення про фейкову роздачу біткоїнів. Зокрема, повідомлення з'явилися в акаунтах відомих осіб, таких як Ілон Маск, Барак Обама, Джо Байден та Білл Гейтс.

16 липня в компанії пояснили, що злом акаунтів був здійснений завдяки скоординованій атаці із застосуванням соціальної інженерії.