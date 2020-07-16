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Київська школа економіки запрошує журналістів на навчання

Четвер, 16 липня 2020, 11:00
 

До 31 липня включно можна подати заявку на безкоштовне навчання для журналістів на базі Київської школи економіки на програмі "Економіка, ринки та аналіз даних". 

Навчання відбувається онлайн та офлайн у серпні-листопаді 2020 року по кілька днів на місяць. Такий формат навчання називається модульним та дозволяє суміщати лекції з роботою. Мова навчання - українська. 

Після курсу журналісти зможуть:

  • Отримувати користь від відкритих державних даних для своїх матеріалів
  • Перетворювати набори даних на цікаві історії та візуалізації
  • Робити огляди ринків товарів та послуг
  • Читати фінансові звіти компаній, порівнювати компанії, слідкувати за розвитком компаній у часі
  • Аналізувати показники діяльності банків та робити матеріали про банківський ринок
  • Готувати матеріали про державний та місцеві бюджети
  • Аргументовано відстоювати свою точку зору під час дебатів

Викладачі курсу - це професори Київської школи економіки, аналітики VoxUkraine, експерти центральних органів влади, провідні економічні журналісти та експерти в сфері відкритих даних.

Детальний опис курсу за посиланням: https://kse.ua/ua/kse-program/ceej-rinki-ekonomika-ta-analiz-danih/

Пряме посилання на форму для реєстрації: https://forms.gle/yH7LkgZzexzELRJZ6

Як відбувається відбір:

  • I етап - реєстрація з 13 по 31 липня включно (додаються резюме та три приклади журналістських робіт з економічної або бізнес-тематики, оцінюються професійний розвиток та якість робіт, сертифікат онлайн-курсу "Як писати про економіку без помилок" буде додатковою перевагою)
  • II етап - телефонне або онлайн-інтерв'ю з тими, хто пройшов I етап (оцінюються мотивація, здоровий глузд, ставлення до стандартів професії) триватиме по 5 серпня. 
  • Оголошення результатів відбудеться у четвер 6 серпня. Організатори планують відібрати групу з 30 журналістів, у тому числі з регіонів. 

Скільки це коштує:

Навчання безкоштовне завдяки підтримці:

  • Компаній ICU та Visa.
  • Проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS". 
  • Проєкту Budget Watchdog за підтримки Уряду Німеччини через проєкт "Ефективне управління державними фінансами ІІІ", що реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Що це дає:

  • Сертифікат Центру журналістики Київської школи економіки - за умови виконання домашніх завдань та складання онлайн-тесту, у разі необхідності видається також академічна довідка про результати навчання.
  • Членство у Клубі випускників Центру журналістики - спільноті професійних журналістів, які першими дізнаються про найкращі вакансії та можливості та отримують запрошення на закриті події з цікавими ньюзмейкерами. Наразі Клуб об’єднує понад 160 журналістів.
  • Відчутні знижки на платні заходи Київської школи економіки.

Зі всіх питань звертайтеся до директора Центру журналістики KSE Андрія Яніцького, aianitskyi@kse.org.ua 

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Економічна правда
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