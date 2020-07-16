Київська школа економіки запрошує журналістів на навчання

До 31 липня включно можна подати заявку на безкоштовне навчання для журналістів на базі Київської школи економіки на програмі "Економіка, ринки та аналіз даних".

Навчання відбувається онлайн та офлайн у серпні-листопаді 2020 року по кілька днів на місяць. Такий формат навчання називається модульним та дозволяє суміщати лекції з роботою. Мова навчання - українська.

Після курсу журналісти зможуть:

Отримувати користь від відкритих державних даних для своїх матеріалів

Перетворювати набори даних на цікаві історії та візуалізації

Робити огляди ринків товарів та послуг

Читати фінансові звіти компаній, порівнювати компанії, слідкувати за розвитком компаній у часі

Аналізувати показники діяльності банків та робити матеріали про банківський ринок

Готувати матеріали про державний та місцеві бюджети

Аргументовано відстоювати свою точку зору під час дебатів

Викладачі курсу - це професори Київської школи економіки, аналітики VoxUkraine, експерти центральних органів влади, провідні економічні журналісти та експерти в сфері відкритих даних.



Детальний опис курсу за посиланням: https://kse.ua/ua/kse-program/ceej-rinki-ekonomika-ta-analiz-danih/



Пряме посилання на форму для реєстрації: https://forms.gle/yH7LkgZzexzELRJZ6

Як відбувається відбір:

I етап - реєстрація з 13 по 31 липня включно (додаються резюме та три приклади журналістських робіт з економічної або бізнес-тематики, оцінюються професійний розвиток та якість робіт, сертифікат онлайн-курсу "Як писати про економіку без помилок" буде додатковою перевагою)

II етап - телефонне або онлайн-інтерв'ю з тими, хто пройшов I етап (оцінюються мотивація, здоровий глузд, ставлення до стандартів професії) триватиме по 5 серпня.

Оголошення результатів відбудеться у четвер 6 серпня. Організатори планують відібрати групу з 30 журналістів, у тому числі з регіонів.

Скільки це коштує:

Навчання безкоштовне завдяки підтримці:

Компаній ICU та Visa.

Проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".

Проєкту Budget Watchdog за підтримки Уряду Німеччини через проєкт "Ефективне управління державними фінансами ІІІ", що реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Що це дає:

Сертифікат Центру журналістики Київської школи економіки - за умови виконання домашніх завдань та складання онлайн-тесту, у разі необхідності видається також академічна довідка про результати навчання.

Членство у Клубі випускників Центру журналістики - спільноті професійних журналістів, які першими дізнаються про найкращі вакансії та можливості та отримують запрошення на закриті події з цікавими ньюзмейкерами. Наразі Клуб об’єднує понад 160 журналістів.

Відчутні знижки на платні заходи Київської школи економіки.

Зі всіх питань звертайтеся до директора Центру журналістики KSE Андрія Яніцького, aianitskyi@kse.org.ua