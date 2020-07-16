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Українці зможуть відвідати ще одну країну без тесту на COVID-19 та карантину

Четвер, 16 липня 2020, 09:00
 

З 16 липня громадяни України зможуть в’їхати до Болгарії без проходження двотижневого карантину та без тесту на коронавірус. 

Джерело: Посольство України у Болгарії 

Деталі: Вказане рішення прийняв міністр охорони здоров’я Болгарії 15 липня. 

Водночас, у країні до 31 липня продовжили дію надзвичайної епідемічної ситуації

Наразі у Болгарії зареєстрували 7877 випадків зараження коронавірусом, із яких 289 виявились летальними. Активними залишаються 3743 випадків зараження, всі інші хворі вилікувались.

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Нагадаємо:

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що кількість країн, до яких можуть наразі в'їжджати українці, зросла до 25. 

Раніше Кулеба заявив, що в’їзд у Шенгенську зону найближчим часом не буде відкритий для жителів України у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в нашій державі.

Українська правда

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туризм Болгарія карантин Україна

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