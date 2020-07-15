Справа на 6,5 мільярда: суд задовольнив позов АМКУ про арешт коштів "Тедіс Україна"

Госпсуд Києва відкрив провадження за позовом АМКУ до компанії "Тедіс Україна" та 4 груп компаній виробників тютюнових виробів про стягнення до держбюджету в примусовому порядку накладених штрафів на загальну суму 6,5 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету.

"Справа призначена до розгляду в судовому засіданні, яке призначено на 10 серпня 2020 року й в межах поданого позову судом частково задоволено заяву АМКУ про забезпечення позову та накладено арешт на грошові кошти ТОВ "Тедіс Україна" в банківських установах", - йдеться у повідомленні.

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Нагадуємо:

Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

Згодом "Тедіс Україна" Бориса Кауфмана відсудила право концентрації, яке хотів скасувати Антимонопольний комітет.

Суди, щодо правомірності штрафування Антимонопольним комітетом тютюнового дистриб’ютора "Тедіс Україна" та інших виробників тютюну у жовтні 2019-го року тривають. Сума штрафу становить 6,5 мільярда гривень.

Скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня 2017 року.

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".

3 квітня суд заарештував корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.

5 квітня суд заарештував кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.

12 квітня Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".