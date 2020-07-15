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"Укрексімбанк" перерахує в держбюджет 19 мільйонів гривень дивідендів

Середа, 15 липня 2020, 15:30
 

Кабмін на засіданні 15 липня затвердив розподіл 63,6 млн грн чистого прибутку державного "Укрексімбанку", на виплату дивідендів до держбюджету направлять 19,09 млн грн (30%).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

70% чистого прибутку - 44,53 млн грн - перерахують у резервний фонд.

Зазначається, що у квітні Кабмін затвердив норматив відрахування частини прибутку до держбюджету для держкомпаній на рівні 50% з уточненням, що він також може бути встановлений індивідуально.

Нагадаємо:

Приватбанк перерахував до держбюджету 24,5 мільярди гривень у результаті розподілу чистого прибутку за 2019 рік.

Економічна правда

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