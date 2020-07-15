В уряді ще не рахували бюджетні витрати на нове міністерство промисловості

Станом на 14 липня до Міністерства фінансів не надходили пропозиції щодо витрат з державного бюджету на створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це йдеться у відповіді Мінфіну на запит експертної організації StateWatch.

Прем'єр Денис Шмигаль повторно подав до ВР подання про призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Відповідний проєкт постанови зареєстрований у Раді 14 липня та опрацьовується в комітеті. Голосування за нову посаду в уряді очікується у цю п’ятницю.

Нагадаємо:

Проєкт постанови про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості був відкликаний з парламенту через три дні після його внесення.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що проєкт постанови відкликали через юридичну помилку.

"Там була юридична помилка під час подання, тому проєкт постанови відкликали, щоб подати знову", - пояснив Арахамія.

В Офісі президента був створений неформальний номінаційний комітет, який обирав попередньо запрошених до співбесід кандидатів.

Номкомітет працював таємно, тому депутатам правлячої фракції довелося листом просити залучити їх до відбору.

Олег Уруський займав керівні посади на підприємствах і об'єднаннях оборонної промисловості, авіатранспортної галузі, машинобудуванні.

Керував підрозділами апарату Ради національної безпеки і оборони, Секретаріату Кабінету Міністрів.

У 2015 році він очолював Державне космічне агентство, до того був першим заступником міністра промислової політики.

З квітня він очолює інжинірингову компанію "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки.

Офіційним кінцевим бенефіціаром компанії "Прогрестех-Україна" є академік військових наук Росії Володимир Кульчицький.

Економічна правда