Рада почала посилювати відповідальність за викрадення авто

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про посилення кримінальної відповідальності за викрадення автомобіля.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на голосування парламенту у вівторок

Деталі: За відповідний законопроект №3301 проголосували 274 народних депутати.

Документ передбачає посилення кримінальної відповідальності за підробку, заміну або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, а також продаж такого транспортного засобу, до 1000-1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз 17-20,4 тис. грн), або обмеження волі на 3-5 років, або позбавлення на 3-7 років.

У чинній редакції подібне порушення тягне за собою штраф у розмірі від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз 2 550 – 4 250 грн) або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років.

Українська правда