Дефіцит бюджету США виріс в 4 рази

За дев'ять місяців 2020 фінансового року, який почався 1 жовтня, негативне сальдо бюджету США збільшилося в 3,7 рази - до 2,744 трильйона доларів в порівнянні з 747,1 мільярда доларів за відповідний період роком раніше.

Про це йдеться в даних міністерства фінансів країни, передає "Інтерфакс-Україна".

Дефіцит держбюджету США в червні становив рекордні 864,074 мільярда доларів в порівнянні з 8,477 мільярда доларів за той же місяць минулого року.

Це рекордний розмір негативного сальдо за час ведення розрахунків, попередній максимум був зафіксований в лютому поточного року.

Він обумовлений величезними сумами коштів, які уряд країни виділяв на допомогу малому бізнесу і громадянам, які втратили роботу через пандемію COVID-19.

Доходи бюджету в минулому місяці впали на 27,9% - до 240,829 мільярда доларів з 333,952 млрд доларів роком раніше.

При цьому витрати в минулому місяці підскочили до 1,105 трлн дол проти 572,614 млрд доларів травні цього року і 342,43 млрд доларів червні 2019 року.

Основна частина витрат припала на програму Paycheck Protection Program, яка включає покриття витрат на виплату заробітної плати малим бізнесом.

Витрати з початку поточного фінроку злетіли на 49,1% і перевищили 5,004 трлн дол.

Бюджетне управління Конгресу прогнозує, що дефіцит за підсумками 2020 фінроку злетить до 3,7 трлн доларів, тобто до рівня 40-х років. Це становитиме 17,9% ВВП - максимум з часів Другої світової війни.

Для порівняння, в період фінансової кризи в 2009 році негативне сальдо становило 1,413 трлн доларів, або 9,8% ВВП.

Негативно сальдо бюджету США досягало пікових 27% ВВП в 1943 році, а потім воно залишалося вище 20% ВВП в 1943-1945 роках.

Дефіцит держбюджету за підсумками минулого фінансового року, який завершився 30 вересня 2019 року, збільшився на 26%, досягнувши максимального за останні сім років рівня в 984,388 млрд доларів. Він піднявся до 4,6% ВВП проти 3,8% ВВП в попередній рік.

Дефіцит збільшувався четвертий рік поспіль - це найтриваліший період безперервного зростання показника з початку 1980-х років.

Востаннє профіцит бюджету фіксувався в США в 2001 році.