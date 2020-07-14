Коломойський заснував бізнес з американцями, які зірвали контракт заводу "Артем"

Фірма "Рокіт-М", бенефіціарами якої є Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та їхнє оточення, заснована спільно з американською Gray Fox, яка у 2018-2019 рр. зірвала поставку лінії для виробництва снарядів на державний оборонний завод і не повернула $8,3 млн передоплати.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: У березні 2018 р. державний завод "Артем" уклав контракт на суму $16,6 млн з американською Gray Fox Logistics (такої юридичної особи не існує, це вигадане ім’я, яким користується компанія Gray Fox Aviation and Logistics, Inc).

У травні 2018-го "Артем" заплатив Gray Fox передоплату – $8.3 млн.

Минув рік, але Gray Fox обладнання заводу так і не поставила. Строк контракту збіг наприкінці квітня 2019-го. Після чого, у червні, СБУ відкрила кримінальне провадження і в жовтні 2019 р. затримала кількох чиновників, причетних до укладання цього контракту. Наразі ця справа, з додатковими, корупційними статтями, передана в Національне антикорупційне бюро.

А вже в січні 2020-го споріднена американська компанія – Gray Fox International – створила дві спільні фірми з "групою Коломойського": "Рокіт-М" і "Таргет-М". Саме про ці фірми на початку року повідомляли місцеві та центральні ЗМІ.

В обох фірмах Gray Fox виступає міноритарним засновником, мажоритарним є нафтопереробні заводи з групи олігарха – ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" і ПАТ "НПК – Галичина", а бенефіціарами – Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та їхні партнери.

Як з’ясували Bihus.Info, спільна фірма групи Коломойського і Gray Fox хоче виробляти саме ті снаряди великого калібру, які вже мав би виробляти державний завод "Артем", але не може це робити, оскільки Gray Fox не поставила замовлене за контрактом обладнання.

Нагадаємо: Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері.

3 липня Подільський районний суд м. Києва визнав недостовірним і таком, що порушує особисті немайнові права Ігоря Гладковського, відеосюжет стосовно розкрадань у оборонній промисловості (т.з "справа Свинарчуків).

Українська правда