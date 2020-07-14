МХП запускає нову мережу м'ясних магазинів — "М’ясомаркет"

Компанія МХП анонсує відкриття нових форматів магазинів "М’ясомаркет". У липні перші три магазини відкриються в Ковелі, Сумах та Миколаєві.

Про це розповів Дмитро Морозов, керівник управління по роботі з франчайзі в МХП.

"Ми виходимо на ринок з абсолютно новим форматом, який буде відкриватися паралельно з діючою мережею м'ясних магазинів. Це будуть магазини біля будинку з сучасною технікою та обладнанням.

Покупці матимуть можливість придбати широкий асортимент м'яса, на будь-який смак і для будь-якої страву. А професійну консультацію не тільки з купівлі, а й з приготування страв надаватиме м'ясний сомельє.

Асортимент буде відрізнятися в залежності від розмірів конкретного магазину, але, крім м'яса, в магазинах можна буде купити хлібобулочні та молочні вироби, соуси, бакалію, овочі і фрукти і інші супутні товари. Для клієнтів будуть діяти акції та знижки, а також програма лояльності ", — зазначив Дмитро Морозов.

Амбіція МХП на найближчі кілька років в кількості магазинів в країні вимірюється тисячами, але поки проектом передбачено відкриття близько 50 торгових точок по всій країні до кінця року.

За словами керівника, новий формат бізнесу компанія розвиває за системою франчайзингу. Мясомаркети відкриватимуть як з діючими, так і новими інвесторами. Причому новим інвесторам гарантується річний дохід на інвестиції. У проекті прописані всі бізнес-процеси і в цьому одна з його переваг для партнерів.

Новий проект МХП викликав інтерес як у діючих партнерів компанії, так і у нових інвесторів, готових почати ведення бізнесу в галузі продуктів харчування, тому незабаром магазини відкриються в Ковелі, Сумах, Миколаєві, Кропивницькому, Черкасах, Києві, Одесі, Львові, Старокостянтинові, Тернополі, Слов'янську, Полтаві, Запоріжжі та інших містах.

Залежно від розміру міста та його специфіки передбачені різні площі магазинів — 45 кв. м і 100 кв. м.

"У нас багаторічний досвід роботи на ринку України та діюча торговельна мережа, що складається з більш ніж 1700 торгових точок — це дає нам величезну базу даних і досвіду. По-перше, ми знаємо, як організувати цей бізнес, як ним керувати й як його зробити прибутковим.

Партнерам не потрібно буде придумувати, як запустити акцію або що розмістити в торговій точці. Він буде працювати за безпечною та перевіреною схемою. По-друге, це сучасний формат мережі, яка доповнює і підсилює діючу модель бізнесу.

Адже в такому магазині будуть нововведення з точки зору додаткових сервісів, що важливі молодшій аудиторії. Нашим партнерам це дасть можливість збільшити кількість покупців, розширити асортимент, при фактично тих же витратах на магазин і відповідно зробити бізнес більш рентабельним.

Для покупця ми створюємо зручний і сучасний магазин, що будується на "трьох китах": якість, сервіс і емоція", — підсумував Дмитро Морозов.

Нагадаємо, МХП прийняв стратегічне рішення та розпочав процес трансформації з сировинної компанії в кулінарну. За словами генерального директора компанії Юрія Косюка, цей перехід дозволить стати більш орієнтованим на споживача продукції, "стати ближчими до тарілки". Масштабна стратегія буде реалізована протягом декількох наступних років.