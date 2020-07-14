GOLAW успішно захистила інтереси компанії Evyap Trading Ukraine у податковому спорі

GOLAW успішно захистила інтереси міжнародної компанії ТОВ "ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА" – лідера з виробництва косметичних засобів - у спорі з податковим органом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених на суму понад 65 мільйонів гривень.

Основною підставою нарахування штрафних санкцій стали безпідставні висновки податкового органу про начебто безоплатне використання компанією торгових марок своєї материнської компанії-нерезидента при реалізації товарів.

Крім того, компанію звинувачували у опосередкованому наданні рекламних послуг нерезиденту через використання українською компанією в рекламі його торгових марок.

В свою чергу, такі висновки стали підставою для збільшення податковою доходу компанії на суму в розмірі 4-х відсотків від загального обсягу реалізованих товарів та донарахування податкових зобов’язань з ПДВ.

Юристам GOLAW вдалося спростувати незаконні рішення податкового органу та довести необґрунтованість та безпідставність висновків податкового органу, які фактично мали характер припущень та суперечили не лише положенням Податкового кодексу, а й нормам цивільного законодавства щодо порядку використання торгових марок при реалізації товарів та в рекламі.

Над проектом працювали юристи практики податкового права GOLAW: партнер, керівник практики Ірина Кальницька та старший юрист Олена Сулима.

GOLAW – міжнародна юридична фірма, офіси якої розташовані у Києві (Україна) та Берліні (Німеччина). Клієнтами фірми є представники середнього та великого бізнесу, серед яких вітчизняні та міжнародні компанії, а також приватні клієнти та інвестори, які ведуть бізнес в Україні або планують вихід на український та/або іноземні ринки.