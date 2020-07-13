Більше 50% німецьких компаній хочуть зберегти можливість роботи з дому після пандемії
Більше половини німецьких компаній хочуть залишити для своїх працівників можливість дистанційної роботи і після завершення епідемії коронавірусу.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, про це свідчать результати опитування бізнесу від Ifo Institute.
54% компаній, які взяли участь в опитуванні, після завершення епідемії планують частіше використовувати дистанційну роботу, ніж раніше.
75% учасників опитування відповіли, що останніми місяцями рекомендували своїм працівникам працювати з дому.
"Для багатьох компаній таке пристосування вимагало значних інвестицій у цифрову інфраструктуру та нові комунікаційні технології. Тож дуже ймовірно, що ця реорганізація роботи не буде повністю скасована", - зазначає співавтор дослідження Олівер Фальк.
До епідемії коронавірусу практика дистанційної роботи у Німеччині була не особливо поширеною.
Хоча близько 56% працівників за характером своєї зайнятості могли б тимчасово працювати не з офісу, лише половина з них іноді працювали дистанційно.
Водночас, зазначають автори дослідження, повний перехід на дистанційну роботу залишається малоймовірним. Скоріш за все, компанії застосують гібридну модель, яка балансуватиме роботу з офісу та з дому.
У дослідженні також вказують на кореляцію між можливістю дистанційної роботи та рівнем кваліфікації й доходу працівників: ті, хто має нижчу кваліфікацію і нижчі доходи, з меншою ймовірністю можуть працювати з дому.
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