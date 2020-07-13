НБУ продав на аукціоні 25 срібних сувенірних 1000-гривневих банкнот

Національний банк на минулому тижні продав 25 сувенірних банкнот зі срібла номіналом 1000 гривень зразка 2019 року на загальну суму майже 137 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Учасники аукціону – фізичні та юридичні особи – придбали 25 сувенірних банкнот зі срібла номіналом 1000 гривень на загальну суму майже 137 тисяч гривень.

Усього для проведення аукціону Національний банк запропонував 30 таких срібних сувенірних банкнот", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аукціон відбувся 9 липня 2020 року на майданчику Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ".

Нагадаємо:

Раніше Нацбанк продав на аукціоні за понад 447 тисяч гривень всі виставлені сувенірні банкноти зі срібла за дизайном паперової номіналом 1 тисяча гривень.