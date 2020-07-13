Коронавірус коштував європейським компаніям 100 мільярдів доларів втраченої виручки

Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 коштувала європейським компаніям понад 100 мільярдів доларів втраченої виручки з початку 2020 року.

Про це свідчать підрахунки Dow Jones, передає "Інтерфакс-Україна".

Більше за інших постраждали компанії енергетичного сектора, автовиробники і представники модної індустрії. Серед тих, хто виграв в цих умовах - продуктові рітейлери і фармацевтичні компанії.

Оцінки Dow Jones засновані на звітності європейських компаній за фінансові квартали, які припали на період з січня по кінець травня поточного року: за цей період вони недоотримали в цілому близько 102,66 млрд дол виручки.

У той же час, додана виручка компаній, отримана в тому числі за рахунок підвищення попиту на ліки та продукти харчування, становила 23,87 млрд дол.

Втрати нафтокомпаній з початку року становили близько 41,53 млрд дол, тобто 40% всієї недоотриманої європейським бізнесом виручки. Зокрема, Royal Dutch Shell повідомила про зниження виручки в першому кварталі 2020 року на 29%, або 23,71 млрд дол, на тлі падіння попиту на нафту і обвалу цін.

В автомобільному секторі втрачена виручка становила 13,64 млрд дол в першому кварталі, причому Volkswagen AG і Fiat Chrysler Automobiles NV увійшли в десятку найбільш серйозно постраждалих в результаті кризи європейських компаній.

Авіакомпанії регіону оголосили про зниження доходів в цілому на 4,29 млрд дол, причому виручка Deutsche Lufthansa AG в січні-березні впала на 1,56 млрд дол.

Головний сектор, який опинився у виграші в результаті пандемії - фармацевтичний. У список 10 кращих за темпами зростання виручки європейських компаній - фармвиробники Novartis AG, AstraZeneca Plc і Merk KGaA, а також постачальник медичних товарів Fresenius SE.