На Прикарпатті провели 14 обшуків через незаконну вирубку лісу

Поліцейські Івано-Франківщини провели масові обшуки на території кількох лісових господарств у справі про незаконну вирубку лісу.

Джерело: повідомлення поліції Івано-Франківської області від 10 липня

Деталі: Правоохоронці встановили, що службові особи декількох лісових господарств зловживали своїм службовим становищем і перебували у попередній злочинній змові з суб’єктами господарської діяльності, які надають послуги з лісозаготівлі "шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та подальшого їх використання, здійснюють незаконну вирубку лісу".

Правоохоронцями встановлено ряд осіб, які ймовірно причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Триває досудове розслідування.

9 липня детективи слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області, слідчі слідчого управління, оперативники карного розшуку із залученням спецпідрозділу "КОРД" та роти поліції особливого призначення провели 14 обшуків за місцем здійснення господарської діяльності та проживання причетних до злочину осіб, з метою виявлення, фіксації та вилучення документів, речей і предметів, які свідчать про їх злочинну діяльність за минулий і поточний роки.

Усі обшуки проведені за ухвалою суду і під процесуальним керівництвом обласної прокуратури у провадженнях за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

Під час обшуків у одному із гірських районів Прикарпаття поліцейські виявили та вилучили значну кількість деревини різних порід без документів про походження і без чіпів електронного обліку.

Також поліцейські провели обшуки на пилорамах на предмет законності їхньої роботи. Під час рейду правоохоронці виявили також значну кількість деревини різних порід без документів.

Українська правда