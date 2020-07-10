У Франції розслідують шахрайство з "коронавірусними" грішми від держави на 1,7 млрд євро

Прокуратура Парижа почала розслідувати факти шахрайства, пов'язані з введенням в період карантину режимом тимчасового безробіття.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

За попередніми оцінками, державі завдано збитків на суму 1,7 мільярда євро.

Одна з шахрайських схем полягала в незаконному привласненні чужих ідентифікаційних даних, поданні фальшивих заявок на фінансову допомогу від імені реально існуючих фірм, які не зверталися за держпідтримкою, і отриманні коштів замість них.

У паризькій прокуратурі зазначають, що вже відомо про те, що як мінімум 13-16 регіональних управлінь міністерства праці зіткнулися з шахрайством у зв'язку з режимом тимчасового безробіття.

Як зазначає Le Figaro, у французькому регіоні Окситанія понад 160 фірм виявилися жертвами шахрайських дій. Було встановлено понад 110 банківських рахунків, на які здійснювалися перекази фінансової допомоги за фальшивими запитами.

Le Monde повідомляє, що розслідування ведеться за статтями про організоване шахрайство і відмивання коштів. Анонімне джерело видання не виключило, що злочинні дії могли відбуватися з-за кордону.

Режим тимчасового безробіття уряд масово задіяв у Франції в період карантину та санітарної кризи. Тимчасово безробітні на підприємствах, які подали заявку в міністерство праці, отримували 85% "чистої" зарплати за рахунок бюджету. Одержувачам мінімальної зарплати (близько 1200 євро) була запропонована стовідсоткова компенсація.

У квітні, за даними міністерства праці, 8,6 мільйона осіб отримували таку допомогу.

Нагадаємо, днями тисячі людей протестували у Франції проти запланованих скорочень через пандемію.

Європейська правда