Зазіхання на автономію НБУ ослаблять настрої іноземних інвесторів — Moody's

Невизначеність щодо потенційного голови Нацбанку України та незалежності центробанку загалом ставить під загрозу зовнішнє фінансування України.

Про це повідомляється у матеріалах огляду Credit Outlook від аналітиків міжнародного рейтингового агентства Moody's, передає "Інтерфакс-Україна".

Аналітики підкреслюють, що невизначеність відбувається в умовах підвищеної потреби в ліквідності та вразливості до зовнішніх шоків.

За їхніми оцінками, Україні знадобляться 7,35 млрд доларів для погашень у другій половині 2020 року при дефіциті держбюджету розміром 7,5% ВВП.



"Загалом, за нашими оцінками, валові потреби уряду у фінансуванні на 2020 рік становитимуть близько 16% ВВП, наступного року потреба у фінансуванні буде меншою, але все ще ситуація залишиться складною", - йдеться в огляді.

Moody's підкреслює, що подальші виплати МВФ та інших кредиторів, ймовірно, залежатимуть від забезпечення незалежності НБУ.

Від цього, зокрема, залежатиме отримання 350 млн доларів від Світового банку в рамках першої з двох запланованих програм, затвердженої наприкінці червня.



"Зазіхання на автономію НБУ ослаблять настрої іноземних інвесторів", - наголосили в Moody's.

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Нагадуємо:

3 липня Верховна Рада схвалила звільнення голови Національного банку Якова Смолія за власним бажанням через "політичний тиск". Голова фінкомітету Ради Гетманцев заявив, що критикуючи Національний банк, комітет не збирався звільняти голову НБУ Якова Смолія, його відставка стала несподіваною.

1 липня голова Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Смолій серед механізмів політичного тиску на НБУ назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.

2 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.