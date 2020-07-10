Ініціативи деяких міністрів лякають своєю некомпетентністю – Фіала 

Бізнес-середовище та інвестори не розуміють кадрової політики уряду у фінансово-економічному блоці та занепокоєні некомпетентністю деяких ініціатив.

Про це під час онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму заявив президент Європейської бізнес асоціації, директор інвестиційної компанії "Dragon Capital" Томаш Фіала.

"Для бізнесу незрозуміла кадрова політика, перш за все в фінансово-економічному блоці. Ми не зрозуміли логіку в змінах уряду на початку березня. Ми не зрозуміли логіку змін на постах міністра фінансів і міністра економіки - це ті портфелі, з якими ми найбільше перетинаємося. Ми не зрозуміли змін до податкової, митниці", - сказав він.

"Ми не зрозуміли пропозиції міністра економіки підняти інфляцію до 11% але одночасно тримати ставку рефінансування нижче інфляції і змушувати банки кредитувати бізнес за ставками нижче інфляції. Це не відбувається ніде в розвинутому світі, це повний нонсенс, який не тільки незрозумілий - він просто лякає своєю некомпетентністю", - наголосив президент Європейської бізнес асоціації.

Серед негативних факторів він також назвав відставку голови Національного банку і постійні атаки на НБУ.

"Інвестори на це відреагували, в першу чергу, після заяви глави Нацбанку. Це було в день, коли Україна зробила дуже успішне розміщення єврооблігацій, набрала книгу заявок від більше ніж 200 міжнародних інвесторів на 7,5 мільярдів доларів, розмістила 1,75 мільярда доларів. Замість того, щоб успішно закрити угоду, вона була за ніч скасована під тиском інвесторів. Україна отримала замість успіху ганебну реакцію", - підкреслив Фіала.

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Міністр економіки Ігор Петрашко допускає зниження облікової ставки Нацбанку нижче рівня інфляції.

У травні 2020 року споживчі ціни порівняно з квітнем виросли на 0,3%, у річному вимірі (до травня 2019 року) інфляція сповільнилась до 1,7%.

У 2019 році зростання споживчих цін в Україні сповільнилось до 4,1% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.

У 2017 році показник інфляції становив 13,7%, у 2016 - 12,4%, у 2015 - 43,3%.