Всі розділи
Укр / Рус

Єврокомісія схвалила 30 млн євро макрофінансової допомоги Молдові

П'ятниця, 10 липня 2020, 14:41
 

Європейська комісія схвалила виділення другого траншу макрофінансової допомоги Молдові в розмірі 30 млн євро. 

Про це проінформувала пресслужба Єврокомісії у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Транш складається з 20 млн грантів та 10 млн євро кредиту. Це другий транш макрофінансової допомоги із загального обсягу у 100 млн євро. 

Програма призначена для покриття зовнішнього фінансування Молдови, що особливо важливо в зв'язку з пандемією коронавірусу, при одночасному здійсненні широкомасштабної і амбітної програми реформ, заявили у Єврокомісії. 

Перший транш допомоги в розмірі 30 млн євро Молдова отримала в минулому році за уряду Майї Санду.

За даними молдовського видання NewsMaker, третій транш у розмірі 40 млн євро Молдова вже не встигне отримати.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує на підписання меморандуму про отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Європейського Союзу в 20-тих числах липня.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Єврокомісія Молдова

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Єврокомісія презентувала дві стратегії для "озеленення" енергетики до 2050 року 8 липня 2020, 15:34
Єврокомісія дозволила Німеччині витратити 500 мільярдів євро для підтримки бізнесу 8 липня 2020, 14:52
У Єврокомісії назвали країну, чия економіка найкраще переживе пандемію - прогноз 7 липня 2020, 16:53
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!