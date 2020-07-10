Єврокомісія схвалила 30 млн євро макрофінансової допомоги Молдові

Європейська комісія схвалила виділення другого траншу макрофінансової допомоги Молдові в розмірі 30 млн євро.

Про це проінформувала пресслужба Єврокомісії у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Транш складається з 20 млн грантів та 10 млн євро кредиту. Це другий транш макрофінансової допомоги із загального обсягу у 100 млн євро.

Програма призначена для покриття зовнішнього фінансування Молдови, що особливо важливо в зв'язку з пандемією коронавірусу, при одночасному здійсненні широкомасштабної і амбітної програми реформ, заявили у Єврокомісії.

Перший транш допомоги в розмірі 30 млн євро Молдова отримала в минулому році за уряду Майї Санду.

За даними молдовського видання NewsMaker, третій транш у розмірі 40 млн євро Молдова вже не встигне отримати.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує на підписання меморандуму про отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Європейського Союзу в 20-тих числах липня.

Європейська правда