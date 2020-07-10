Марченко про ОВДП: Розраховуємо на внутрішнього інвестора

Мінфін продовжує працювати над побудовою конкурентного і прозорого внутрішнього ринку ОВДП та розраховує на внутрішнього інвестора.

Про це у другій частині інтерв'ю виданню "Сегодня" заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає прес-служба відомства.

"Коронакриза довела, що Україна має достатньо внутрішніх ресурсів, які потрібно максимально ефективно використовувати. Існує інтерес до ОВДП з боку державних і приватних банків. Завдяки цьому ми буквально за місяць знизили дохідність ОВДП з 12 до 7,5-8%. При цьому зберігся попит, достатній для фінансування бюджету", - розповів міністр.

За його словами, фізособи мають можливість купувати ОВДП через банки.

"Вже зараз у користувачів мобільного додатка Приватбанку є можливість купити ОВДП в один клік. Інші банки теж розробляють подібні додатки. Працюємо, аби ці інструменти стали доступнішими", - додав він.

Марченко вважає, що питання довіри є ключовим щодо активного залучення людей до довгострокових фінансових інструментів.

"Безумовно, це питання часу. Люди побачать певний сенс і інтерес такого інвестування. Думаю, в майбутньому ми зможемо активно залучати гроші громадян в держоблігації. Це буде вигідно і громадянам, і державі", - заявив міністр фінансів.

Марченко підкреслив, що з огляду на рівень доходів громадян, цей інструмент наразі доступний для вузького кола інвесторів.

"Але Україна прагне рости як країна і хоче, аби доходи її громадян зростали. Тому ми повинні мислити стратегічно. У майбутньому ми будемо розвиватися нормальними темпами, і громадяни розглядатимуть для себе ці інструменти. Тим більше українські банки вже запускають онлайн рішення, які спрощують інвестування для фізичних осіб", - сказав міністр.

Нагадаємо:

За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики 7 липня Мінфін залучив до держбюджету 312,9 млн грн.

Економічна правда