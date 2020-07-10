Мінкульт хоче збільшити свій бюджет на 50% у наступному році

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що на фінансування культурної сфери та креативних індустрій у країні у 2021 році потрібно на 50% більше коштів, ніж у 2020 році.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна

"Що стосується наступного року, який буде також кризовим, я думаю, що настав час переглянути підходи щодо фінансування культурної сфери та креативних індустрій і поставитися до цього креативно. Для того щоб цей механізм запрацював, потрібні кошти, більше коштів як мінімум на 50%, ніж зараз", - сказав Ткаченко.

"Це, окрім програм, які мають також існувати, наприклад програма "Великого будівництва", - додав міністр.

Як повідомлялося, раніше Ткаченко заявляв, що у 2021 році частиною національного проекту "Велике будівництво" стане відновлення 100 культурних об'єктів.