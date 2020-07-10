Суд арештував майна на 90 мільйонів у компанії, яка на 40% належить "Нафтогазу"

Шевченківський райсуд м. Києва арештував тепловози та вагони, які замішані в угодах з фіктивними фірмами. Сума арештованого майна становить понад 90 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офіса Генпрокурора.

За даними слідства, у 2019 – 2020 роках акціонерне товариство з іноземними інвестиціями, 40 % частки власності якого належить АТ "НАК "Нафтогаз України", відобразило фінансово – господарські операції з рядом суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності щодо закупівлі тепловозів та вагонів за значно завищеними цінами, ухилившись таким чином від сплати податків, за попередньою оцінкою, на суму майже 40 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від слати податків здійснюється Головним слідчим управлінням ДФС за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора (ч. 3 ст. 212 КК України).

Вживаються заходи щодо встановлення всіх учасників схем ухилення від сплати податків.

Економічна правда