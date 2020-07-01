За перший місяць автофіксації порушень на дорогах сплачено штрафів на 37 мільйонів 

За перший місяць, від моменту запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР), сплачено штрафів на загальну суму 37,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Кошти, які сплачують порушники ПДР зараховуються до загального фонду державного бюджету та спеціального фонду державного бюджету (утримання Міністерства внутрішніх справ) порівну.

Нагадаємо, за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год встановлених обмежень, штраф складає 255 грн, а при перевищенні більш ніж на 50 км/год – 510 грн.

Оплатити штраф можна впродовж 30-ти днів із дати набрання постановою законної сили. Якщо його буде сплачено впродовж 10-ти банківських днів із моменту отримання постанови, розмір штрафу зменшуватиметься на 50%.

Економічна правда