Між Польщею та Україною відновилося авіасполучення

Польща з 1 липня відновила повітряне сполучення з Україною. Відповідне розпорядження діятиме два тижні.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Відновлення повітряного сполучення з Україною відбулося на основі розпорядження Ради міністрів Польщі від 30 червня.

Документом визначено, що заборона на здійснення польотів до Польщі не стосується країн ЄС (за винятком Швеції і Португалії), а також України, Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Албанії та Південної Кореї. Розпорядження діятиме з 1 по 14 липня.

У середу вранці до аеропорту "Київ" прибули три рейси авіакомпанії Wizz Air з Варшави, Вроцлава та Кракова.

Раніше польська авіакомпанія LOT анонсувала відновлення рейсів з Києва до Варшави з 2 липня. У LOT підкреслюють, що поточна мережа маршрутів дійсна до 14 липня. Вона поки не включає рейси з Варшави до Львова, Одеси, Харкова та в аеропорт "Київ", які обслуговувалися до початку кризи.

Нагадаємо, Європейський союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Рада Євросоюзу своїм рішенням також дозволила відкрити в’їзд для окремих категорій українців.

Детальніше читайте у статті – "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України"

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Європейська правда