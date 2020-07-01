Курс валют на перший день липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

1 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США -26,75 - 26,77 гривні;

Євро – 30,06 - 30,08 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,56 – 26,76 гривні. Євро купують по 29,61 гривні, продають по 30,02 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,65 - 26,71 гривні, євро - 29,74 - 29,84 гривні

Нагадуємо:

30 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,69 - 26,71 гривні за долар.

30 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,69 - 26,71 гривні за долар.

Економічна правда