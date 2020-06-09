Більше половини автомобілістів скоротили поїздки на карантині — опитування

Кількість поїздок на особистому транспорті через карантинні обмеження у квітні-травні 2020 року скоротили 55% власників автомобілів, при цьому 26% респондентів зменшили кількість поїздок більш, ніж на 40%.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, Factum Group на замовлення "Консалтингової групи А-95", повідомляється в прес-релізі групи.

Крім того, наголошується, що Factum Group проводила соціологічне опитування в три етапи - в кінці березня, коли карантинні обмеження були максимальними, в квітні і травні, коли активність населення стала різко підвищуватися.

На початок спостережень кількість опитаних, які знизили споживання палива особистим автотранспортом, становило 46,4%, за підсумком травня цей показник збільшився до 55%.

П'ята частина опитаних власників автомобілів повідомили, що карантин не вплинув на інтенсивність користування особистим транспортом.

У той час як 24% за цей період навпаки збільшили кількість поїздок.

Згідно з результатами дослідження Factum Group, понад половина опитаних позитивно оцінили прийняті операторами АЗС заходи безпеки на період карантину.

Крім цього Factum Group провів дослідження споживчих настроїв, згідно з якими для 44% автовласників ключовим критерієм вибору АЗС залишається ціна.

При цьому близько третини опитаних готові змінити звичного оператора АЗС у разі різниці в ціні від 3 до 5 грн/л.

Чверть респондентів найбільше цінують бренд мережі АЗС і її репутацію.

На думку аналітиків "Консалтингової групи А-95" ціновий розрив, що утворився між різними мережами АЗС, в значній мірі перерозподілив продаж.

"Карантин в Україні посилив поляризацію споживачів нафтопродуктів: вже 44% власників авто готові змінити звичну заправку на більш дешеву, в той час як традиційно цей показник не перевищує 30%. За нашими даними, мережі АЗК- "дискаунтери" втратили менше реалізації в порівнянні з "брендовими" мережами, які пропонували високі цінові позиції", - вважає аналітик "Консалтингової групи А-95" Артем Куюн.