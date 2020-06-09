Заборона руху великовагової техніки зашкодить збору врожаю — асоціація

Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням не обмежувати рух сільгосптехніки. Введена з 1 червня заборона на рух великовагового транспорту покликана зберегти дороги.

Про це повідомляє пресслужба асоціації

"Загрози для збору врожаю виникли у зв’язку з тим, що з 1 червня 2020 року "Укравтодор" заборонив рух великовагового транспорту (масою понад 24 тони і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн) автомобільними дорогами загальнодержавного значення в денну пору доби за температури понад 28°С.

Така заборона поширюється, в тому числі, на транспортування сільськогосподарської техніки, призначеної для проведення сільськогосподарських робіт та збору врожаю", - йдеться у повідомленні.

При цьому, повідомляється, що рух габаритного та важковагового транспорту фактично заборонено в темну пору доби відповідно до п.15 "Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами", затверджених постановою Кабінету міністрів від 18 січня 2001 р. № 30.

"Ситуація, коли аграріям фактично заборонено транспортувати комбайни як в денну пору, так і в темну пору доби, призведе до вкрай негативних наслідків для збору врожаю та значних втрат урожаю зернових та олійних", - повідомляють в УЗА.

Асоціація звернулася до уряду з проханням зняти заборону руху в денну пору доби за температури повітря вище +28 С°, транспортними засобами, що здійснюють перевезення сільськогосподарської техніки, які мають відповідний дозвіл на перевезення.

Економічна правда