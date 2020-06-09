Франція виділить 15 мільярдів євро на допомогу аерокосмічній галузі
Франція у вівторок оголосила план порятунку своєї аерокосмічної галузі на суму 15 мільярдів євро у зв’язку зі шкодою, завданою пандемією коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
100 тисяч робочих місць галузі опинилися під загрозою через кризу і можуть зникнути без виділеної допомоги.
Пакет, до якого входять деякі вже оголошені заходи, включає інвестиційний фонд, що стартує із 500 мільйонів євро з метою досягнути 1 млрд євро для прискорення розвитку постачальників середнього розміру, та 300 мільйонів євро іншої допомоги.
Франція також інвестує 1,5 мільярда євро протягом трьох років для підтримки досліджень в області нових екологічно чистих авіаційних технологій, з яких 300 мільйонів будуть доступні в цьому році.
"В цілому, цей план буде включати понад 15 мільярдів євро допомоги, інвестицій, кредитів і гарантій", - йдеться в заяві уряду.
Загальна сума також включає 7 мільярдів євро допомоги, вже оголошеної для Air France, і прискорення існуючих замовлень на танкери Airbus.
Франція також домовилися про відстрочку погашення експортних кредитів для підприємств.
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