Нацбанк до червня 2021 року не буде карати банки за деякі суттєві порушення

Нацбанк запровадив низку заходів для підтримки банківського сектору у поточних економічних умовах - зокрема, до червня 2021 року не будуть застосовуватись заходи впливу за порушення низки вимог.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зокрема, йдеться про вимоги щодо:

достатності капіталу;

ліквідності;

кредитного ризику;

обмеження операцій між банком та пов’язаними з інвестором за субординованим боргом особами.

"Таке рішення діятиме лише у разі, якщо порушення виникли через негативний вплив карантину та обмежувальних заходів на показники діяльності банку чи банківської групи, та при цьому банки чи банківські групи не допускають порушень нормативів достатності капіталу та нормативів ліквідності, передбачених статтями 75 та 76 Закону "Про банки та банківську діяльність", - пояснили в НБУ.

При цьому, рішення не поширюється на банки, які, попри рекомендації Національного банку, здійснили розподіл прибутків за 2019 рік, виплативши дивіденди.

Економічна правда