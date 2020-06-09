Фельдман побудує новий екопарк на Одещині за 15 мільйонів доларів
Компанія Фельдман Екопарк, що належить депутату Олександру Фельдману, планує побудувати на Одещині біологічний заповідник "Дунайські плавні". За попередньою інформацією, інвестиції у проєкт складуть близько 15 мільйонів доларів.
Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА.
Керівник ОДА Максим Куций вже підписав меморандум про співпрацю з директором "Фельдман екопарк" Віталієм Ільченком.
Повідомляється, що мета заповіднику — збереження популяції диких тварин та їхня адаптація після життя на вулиці та в жорстоких умовах. Окрім того, на території екопарку створять інфраструктуру для психосоціального відпочинку відвідувачів та реабілітації людей із хворобами легень.
Аналогічний екопарк вже створено у Харківській області. Щороку його відвідують до 2,7 мільйона туристів.
Зазначено, що екопарк займе площу 100 га.
Аналогічні проєкти планується створити у Дніпрі, Львові, Київській області та Полтаві. Від держави керуюча компанія Фельдман Екопарк просить довгострокові орендні угоди на відповідних територіях та особливий податковий режим (як це реалізовано у проєктах Мистецький Арсенал та ВДНГ).
Натомість компанія бере на себе формування інвестиційного пакету на реалізацію проєктів у 100 мільйонів доларів.
Економічна правда
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