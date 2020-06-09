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Фельдман побудує новий екопарк на Одещині за 15 мільйонів доларів

Вівторок, 9 червня 2020, 14:30
 

Компанія Фельдман Екопарк, що належить депутату Олександру Фельдману, планує побудувати на Одещині біологічний заповідник "Дунайські плавні". За попередньою інформацією, інвестиції у проєкт складуть близько 15 мільйонів доларів. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА.

Керівник ОДА Максим Куций вже підписав меморандум про співпрацю з директором "Фельдман екопарк" Віталієм Ільченком.

Повідомляється, що мета заповіднику  — збереження популяції диких тварин та їхня адаптація після життя на вулиці та в жорстоких умовах. Окрім того, на території екопарку створять інфраструктуру для психосоціального відпочинку відвідувачів та реабілітації людей із хворобами легень.

Аналогічний екопарк вже створено у Харківській області. Щороку його відвідують до 2,7 мільйона туристів.

Зазначено, що екопарк займе площу 100 га.

Аналогічні проєкти планується створити у Дніпрі, Львові, Київській області та Полтаві. Від держави керуюча компанія Фельдман Екопарк просить довгострокові орендні угоди на відповідних територіях та особливий податковий режим (як це реалізовано у проєктах Мистецький Арсенал та ВДНГ).

Натомість компанія бере на себе формування інвестиційного пакету на реалізацію проєктів у 100 мільйонів доларів.

Економічна правда

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