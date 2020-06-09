Водію таксі Bolt можна буде залишати безготівкові чайові

Після послаблення карантинних заходів на вулицях столиці знову почали утворюватися кілометрові затори. Чому так відбувається, чи погіршилася поведінка киян і що планує робити київська влада.

Купити чи продати землю можна буде уже через рік, проте це ще не все. Як працюватиме "пріоритетне право", чому продаж-купівлю державної землі відмінили в останню мить, і хто в цьому зацікавлений – в інтерв'ю з головою аграрного комітету Верховної ради.