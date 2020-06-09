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Водію таксі Bolt можна буде залишати безготівкові чайові

Вівторок, 9 червня 2020, 13:33
 

Водію сервісу таксі Bolt можна буде залишити безготівкові чайові впродовж 15 хвилин після завершення поїздки.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Щоб віддячити водію треба оцінити поїздку на 4 або 5 зірок та вибрати суму чайових.

Залишити чайові можна лише впродовж 15 хвилин після завершення поїздки.

Повідомляється, що 100% суми чайових піде безпосередньо водієві, без комісій на користь компанії.

Економічна правда

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Bolt

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