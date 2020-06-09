Водію таксі Bolt можна буде залишати безготівкові чайові
Вівторок, 9 червня 2020, 13:33
Водію сервісу таксі Bolt можна буде залишити безготівкові чайові впродовж 15 хвилин після завершення поїздки.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Щоб віддячити водію треба оцінити поїздку на 4 або 5 зірок та вибрати суму чайових.
Залишити чайові можна лише впродовж 15 хвилин після завершення поїздки.
Повідомляється, що 100% суми чайових піде безпосередньо водієві, без комісій на користь компанії.
Економічна правда
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