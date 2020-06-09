Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

9 червня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:20 встановилися на рівні 26,63 - 26,65 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,63 - 26,65 гривні;

Євро – 30,01 - 30,03 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,49 – 26,72 гривні. Євро купують по 29,60 гривні, продають по 30,11 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,61 - 26,68 гривні, євро - 29,73 - 29,78 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 26,58 - 26,65 гривні, євро - 29,70 - 29,84 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 9 червня на рівні 26,60.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,15 гривні (на 5 червня - 29,99 гривні).

9 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,58 - 26,61 гривні за долар.

Економічна правда