В МЗС назвали країни, з якими у першу чергу може відновитись авіасполучення

У Міністерстві закордонних справ очікують, що в першу чергу міжнародне авіасполучення може відновитися з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною та Кіпром.

Як пише "Європейська правда", про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, МЗС розглядає можливість у першу чергу відкривати авіасполучення з країнами, де контрольована епідемічна ситуація та вже діє регулярне авіасполучення й немає обмежень на в’їзд громадян України.



" Ми активно продовжуємо опрацьовувати відповідні питання на двосторонньому рівні, і наразі є позитивні сигнали, що дають змогу очікувати відновлення авіасполучення з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною та Кіпром", - сказав Євген Єнін.

Він додав, що перемовини ведуться ще з низкою держав і новини повідомлятимуть "в міру прогресу".

Нагадаємо, на початку минулого тижня міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що міжнародне авіасполучення Україна відновить з 15 червня. Серед країн, з якими рейси можуть поновитися у першу чергу, він називав Туреччину, Грецію, Кіпр, Чорногорію та Хорватію.

Згодом стало відомо, що відновити авіасполучення з Україною готова Туреччина, та, попередньо, Греція - з 1 липня.

Детальніше про відкриття кордонів для громадян України читайте у статті: Шенген готують до відкриття: як у ЄС змінюють правила для туристів-іноземців

Європейська правда