Кіпр відновив міжнародне пасажирське авіасполучення

Кіпр у вівторок відновив міжнародне пасажирське авіасполучення, відкрилися міжнародні пасажирські аеропорти Ларнаки і Пафосу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Cyprus Mail.

Перший комерційний рейс після закриття аеропортів острова через коронавірус вилетів сьогодні о 8 годині ранку до Афін, рейс виконувала компанія Aegean Airlines.

Усі пасажири, які прибували в аеропорт, були в масках, на вході в термінал їм вимірювали температуру. В аеропорту Ларнаки на сьогодні заплановано п'ять прильотів та п'ять вильотів.

Першим рейсом, який після тривалої перерви прийме аеропорт Ларнаки, буде літак авіакомпанії Israir Airlines з Тель-Авіва. Очікується, що міністр транспорту Янніс Карусос привітає перших пасажирів.

Аеропорти Кіпру були закриті 21 березня після набрання чинності указу про заборону комерційних рейсів на Кіпр та з нього. Наразі вони діятимуть, дотримуючись суворих вказівок, у будівлі допускаються лише пасажири та працівники.

До 19 червня прибулі на Кіпр матимуть показати після прибуття так званий сертифікат про здоров'я або зробити тест на коронавірус.

Минулого тижня повідомлялося, що Кіпр, який посилено готується до туристичного сезону, прискорив зняття більшої частини коронавірусних обмежень, що залишились в країні, на три тижні.

Кіпр вирішив у червні почати приймати туристів з 19 країн, але з результатами тестів на коронавірус.

Кіпр також зобов'язався покрити всі витрати для туристів, якщо хтось із них отримає позитивний результат тесту на коронавірус під час відпустки в острівній державі.

Читайте також – "Шенген готують до відкриття: як у ЄС змінюють правила для туристів-іноземців"

Європейська правда