Греція готова приймати українців з 1 липня - МЗС

Україна і Греція готові відновити сполучення з 1 липня за умови стабільної епідеміологічної ситуації у двох країнах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йшлося у телефонній розмові між главами МЗС обох країн, яка відбулася 5 червня.

"Дмитро Кулеба і Нікос Дендіас висловили готовність відновити сполучення між Україною та Грецією з 1 липня за умови стабільної епідеміологічної ситуації у двох країнах", - повідомили у пресслужбі МЗС за підсумками розмови дипломатів.

Дендіас запросив Кулебу відвідати Грецію з робочим візитом, коли обставини це дозволяти.

Раніше Україна і Туреччина домовилися про відновлення туристичних подорожей з 1 липня.

Як повідомлялося, країни Європейського Союзу висловилися за продовження обмежень на в'їзд громадян третіх країн, зокрема, України, до кінця червня.

Крім того, країни Шенгену планують зняти чинні заборони на перетин внутрішніх кордонів до кінця поточного місяця.

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Європейска правда