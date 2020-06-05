Лондон і Брюссель кажуть, що прогрес в переговорах про ЗВТ практично відсутній

Європейський Союз заявив у п'ятницю, що не було досягнуто жодного істотного прогресу в переговорах зі Сполученим Королівством про укладення угоди про вільну торгівлю після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"На цьому тижні не було жодних значних сфер, де йшлося би про прогрес... Ми не можемо продовжувати так вічно", - заявив головний переговірник ЄС Мішель Барньє, наголосивши, що обидві сторони повинні узгодити угоду до 31жовтня.

За його словами, для досягнення угоди переговори повинні активізуватися.

Британія виступила з аналогічною заявою.

"Прогрес залишається обмеженим, але наші переговори пройшли в позитивному тоні. Переговори триватимуть, і ми як і раніше віддані успішному результату", - сказав головний переговірник Британії Девід Фрост.

"Якщо ми хочемо досягти прогресу, то ясно, що ми повинні активізувати і прискорити нашу роботу" – додав він.

Як повідомлялося, глава Банку Англії Ендрю Бейлі закликав найбільших кредиторів Британії активізувати підготовку до "Brexit без торгової угоди" на тлі зростаючих ознак того, що перемовини між Лондоном і Брюсселем зайшли в глухий кут.

Британія вийшла з ЄС 31 січня, але основні умови її членства залишаються в силі протягом перехідного періоду до кінця цього року, що дає їй час для переговорів про нову угоду про вільну торгівлю з блоком. Лондон проти продовження перехідного періоду.

Європейська правда