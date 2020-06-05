Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

5 червня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:20 встановилися на рівні 26,59 - 26,61 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,59 - 26,61 гривні;

Євро – 30,10 - 30,12 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,52 – 26,75 гривні. Євро купують по 29,70 гривні, продають по 30,24 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,57 - 26,81 гривні, євро - 29,82 - 29,98 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 26,60 - 26,68 гривні, євро - 29,82 - 30,00 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 5 червня на рівні 26,69.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,99 гривні (на 4 червня - 29,96 гривні).

5 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,68 гривні за долар.

Економічна правда