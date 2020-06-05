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Французькі винороби перероблять непродане вино на санітайзери для рук

П'ятниця, 5 червня 2020, 13:04
 

Французькі винороби повинні переробити непродане вино на санітайзери для рук і етанол, щоб звільнити місце для виробництва цього року.

З такою заявою виступило Агентство сільського господарства Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Урядове агентство FranceAgriMer заявило, що близько 3 млн гектолітрів потребують перегонки через зниження продажів під час коронавірусної кризи.

Винороби постраждали від закриття барів і ресторанів у Франції та за кордоном. Експорт в США, який скоротився вдвічі після того, як адміністрація Трампа ввела 25-відсоткові мита в жовтні минулого року, продовжив знижуватися після спалаху COVID-19.

FranceAgriMer заявила, що з п'ятниці 33 винокурням було дозволено зібрати 2 млн гектолітрів нерозпроданого вина, щоб перетворити його на етанол або водно-спиртовий гель, щоб звільнити місце в льохах виноробів для виробництва цього року.

Агентство додало, що винятковий захід був схвалений Брюсселем, і ЄС буде фінансувати дистиляцію.

Винороби повинні до 19 червня подати заявку на схему і вказати, скільки вина вони хочуть переробити. Їм буде виплачено 78 євро за гектолітр вина з найменуванням, пов'язаним з конкретним регіоном, і 58 євро без найменування.

Спирт, отриманий в процесі дистиляції, буде використовуватися фармацевтичною і косметичною промисловістю, а також для виробництва дезинфікуючого засобу для рук.

Нагадаємо, у Франції заявили, що не будуть застосовувати ще один загальнонаціональний карантин із суворими обмежувальними заходами, навіть якщо восени буде друга хвиля COVID-19.

Європейська правда

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виноробство Франція

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