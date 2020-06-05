Кличко про метро: У години пік будуть обмежувати вхід на деякі станції

Пасажиропотік у метро Києва становить майже 800 тисяч пасажирів щодня, щоб не допустити великого скупчення людей, у метро у години пік будуть обмежувати вхід на деякі станції.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Кожного дня в столиці збільшується кількість людей, які користуються громадським транспортом - як наземним, так і метро. Якщо у перші дні після відновлення громадський наземний транспорт перевозив більше 200 тис пасажирів, то, наприклад, вочра ця цифра була вже 575 тис осіб", - розповів мер Києва.

За його словами, щодня на маршрути виходять 350 автобусів, майже 330 тролейбусів, понад 260 трамваїв КП "Київпастранс".

"Працюють і приватні перевізники, збільшився за останні дні пасажиропотік і в метро - він становить вже майже 800 тисяч пасажирів щодня", - повідомив Кличко.

Він нагадав, що одразу після відновлення роботи метро перевозило у середньому до 500 тисяч людей щодня.

При цьому Кличко підкреслив, що ризик заразитися в транспорті збільшився, тому щоб не допустити великого скупчення людей, у метро у години пік будуть обмежувати вхід на деякі станції (на особливому контролі, за його словами, станції "Житомирська", "Святошин", "Чернігівська", "Лісова" та "Почайна").

Економічна правда