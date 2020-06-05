В Україні започатковано освітньо-грантову програму для жінок-фермерок – TalentA

3 червня 2020 року в Україні оголошено про початок освітньо-грантової програми для жінок-фермерок, які проживають у сільській місцевості, під назвою "TalentA".

Програма заснована за ініціативи та фінансування міжнародної науково-дослідницької компанії Corteva Agriscience та при підтримці Фонду ООН у галузі народонаселення, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), Центру "Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності" та Громадської організації "Всеукраїнська Рада Жінок-Фермерів".

Програма має на меті сприяти розширенню можливостей освіти та доступу до фінансів для жінок, які проживають у сільській місцевості та зайняті у сільському господарстві, і передбачає організацію навчального онлайн-хабу TalentA, де 20 жінок-аграріїв, які подолали конкурсний відбір, пройдуть безкоштовний інтенсивний курс навчання під керівництвом фахових експертів та менторів.

По завершенні навчання учасниці програми змагатимуться за цільові гранти, які Corteva Agriscience відповідно до нещодавно оголошених корпоративних цілей сталого розвитку надасть для тих проєктів-переможців, що будуть спрямовані на покращання продовольчої безпеки громад та вирішення відповідних потреб шляхом подолання голоду, надання доступу до питної води, підтримки відповідального споживання, боротьби зі змінами клімату та збереження екосистем.

Загальний грантовий фонд становить 12000 доларів США і буде розподілений між проєктами-фіналістами таким чином:

1 місце – 5000 доларів США;

2 місце – 4000 доларів США;

3 місце – 3000 доларів США.

Навчальний план базується на реальних потребах жінок-фермерок, які були виявлені в ході глибинних інтерв’ю з представницями цільових аудиторій у квітні 2020.

В основу закладено метод дизайн-мислення – техніка творчого вирішення проблем, що допоможе учасницям краще зрозуміти себе та свій бізнес, генерувати нові ідеї та проєкти, швидше навчатися та втілювати нові знання й навички у життя.

Україна стала другою країною, де реалізується програма TalentA.

У 2019 році компанія Corteva Agriscience разом із Федерацією асоціацій сільських жінок Іспанії (FADEMUR) започаткували в Іспанії цю освітньо-інноваційну програму для жінок-новаторів, зайнятих у сільському господарстві.

В Іспанії проєкт-переможець отримав фінансову підтримку Corteva Agriscience, а авторки двох проєктів-фіналістів пройшли навчання за програмою, підготовленою FADEMUR у співпраці з Corteva.

Дебют програми став дуже успішним, тому було ухвалено рішення розпочати програму в Україні, надавши доступ до навчання та грантових фондів більшій кількості учасниць.

Як подати заявку на конкурс?

3 3 по 14 червня 2020 року заповнити реєстраційну Анкету програми на сайті www.talenta.org.ua

Реєстрація учасниць триватиме до 14 червня 2020 року включно.

Переможці грантового конкурсу будуть запрошені на Церемонію нагородження, яка відбудеться у Всесвітній день сільських жінок – 15 жовтня 2020 року – в Києві.

Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт www.talenta.org.ua, а також слідкуйте за перебігом Програми TalentA у Facebook.