Висотки у Києві хочуть винести за центр міста

Проєкт Генерального плану Києва передбачає висотне будівництво виключно за межами центру столиці.

Про це повідомили в комунальній організації "Київгенплан".

"Створення висотних домінант ми передбачаємо лише на периферійних територіях, зокрема, на в’їзних магістралях на проспекті Миколи Бажана та Харківському шосе, біля станції метро "Лісова" і вулиці Кіото, на перетині проспектів Палладіна та Перемоги, на перетині проспекту Академіка Глушкова та Кільцевої дороги, на перетині Столичного шосе та вулиці Заболотного", – пояснив начальник КО "Київгенплан" Сергій Броневицький.

Споруджувати висотні комплекси проєктом Генплану пропонується за межами центральної частини міста.

Зокрема, на правобережжі – в районі Либідської та Деміївської площ, вул. М. Амосова, Автозаводської, І. Виговського, просп. Правди, на Петрівці, перетині просп. Перемоги та Повітрофлотського проспекту. На лівобережжі – в районах Дніпровської набережної, просп. Р. Шухевича, вул. Електротехнічної, просп. Бажана.

Висотність забудови визначатиметься при розробленні планів зонування територій планувальних зон. При цьому враховуватимуться природний рельєф, поверховість існуючої забудови, домінуюча роль першої правобережної гряди київських пагорбів та визначних пам’яток культурної спадщини.

Економічна правда



