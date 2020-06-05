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Обсяги перевалки у Маріупольському порту зросли на 33% – Криклій

П'ятниця, 5 червня 2020, 12:02
 

Доходи Маріупольського морського торговельного порту за перші 3 місяці 2020 року збільшились на 24%, за 1 квартал цього року у порту здійснено перевалку 2 млн 111 тис вантажів - це на 33% більше у порівнянні з 1 кварталом минулого року.

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Доходи підприємства за перші 3 місяці 2020-го збільшилися на 24%.

Триває реалізація важливих інфраструктурних проєктів у порту: будівництво зернового термінала на території ДП "Маріупольський МТП", реконструкція причальних споруд, операційних акваторій та гідротехнічної частини причалу №4", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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Криклій Мінінфраструктури порти

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