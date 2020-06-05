Держстат вперше планує провести сільськогосподарський перепис

Державна служба статистики планує провести перепис сільськогосподарських домогосподарств.

Про це під час зустрічі з журналістами заявив голова Держкомстату Ігор Вернер, повідомляє Укрінформ.

"В Україні ще жодного разу не було сільськогосподарського перепису.

У 2001 році у нас був Всеукраїнський перепис, в ході якого ми встановили точну кількість населення і його характеристики. На жаль, в сільському господарстві ми не маємо такої інформації. Йдеться про домогосподарства", - зазначив Вернер.

За його словами, мета такого перепису - отримання інформації для прийняття управлінських рішень.

"Нам потрібно знати, яких тварин мають люди, які культури вирощують. Як дізнатися весь цей потенціал в сільському господарстві? Цей перепис робиться для прийняття обґрунтованих рішень, щоб було зрозуміло, куди потрібно вкладати гроші, що потрібно дотувати. Для побудови грамотної державної політики в визначених областях", - підкреслив голова Держкомстату.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, в квітні 2007 року Верховною Радою було розглянуто в першому читанні і прийнятий за основу законопроект "Про сільськогосподарський перепис". Однак у зв'язку із завершенням роботи Верховної Ради п'ятого скликання розгляд законопроекту не було завершено.