Ярославський став партнером турецької компанії, яка будуватиме дорогу через ТЦ Барабашово

Група DCH Олександра Ярославського є стратегічним партнером турецької компанії Makyol, яка в складі "Блек Сі Консорціуму" отримала за підсумками конкурсу поспіль на 96,2 млн грн на будівництво дороги через ринок Барабашово в Харкові.

Про це повідомили в прес-службі DCH у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна".

"DCH є місцевим стратегічним партнером компанії Makyol, який надає консультаційну підтримку з широкого кола питань. Це включає в себе контакти в бізнес-співтоваристві і управління проектами", - йдеться у відповіді.

Раніше, в лютому цього року, президент і власник DCH Ярославський повідомив, що привертає стратегічного міжнародного партнера.

"Це відома компанія, ми з ними готові освоювати новий напрямок для DCH", - сказав він журналістам на форумі дорожнього будівництва "Зшити України".

Нагадуємо:

Довкола "Барабашово" тривають суперечки щодо будівництва нової дороги, яка зруйнує значну частину торговельних павільйонів.

Нещодавно між підприємцями та комунальниками (разом з охороною агенцією) відбулися сутички, які призвели до загорання в'їздної арки до ринку.

ЗМІ пов'язують конфілкт між мерією та адміністрацією ринку з особистими стосунками мера Генадія Кернеса та власника ринку нардепом ОПЗЖ Олександром Фельдманом, який нещодавно заявив, що балотується на вибори міського голови.

Міський мер Харкова Генадій Кернес та Ярославський 7 років не розмовляли один з одним, однак на початку грудня несподівано помирилися на святкуванні 60-річного ювілею бізнесмена і навіть новий рік зустрічали разом.

У січні Ярославський повідомляв, що планує зайти на ринок дорожньо-ремонтних робіт.

Як повідомляється, Makyol створена в 1965 році і є одним з великих учасників будівельного сектора Туреччини. Компанія займається інфраструктурним будівництвом (автодороги, метрополітен, аеропорти, іригаційні греблі, тунелі, мости), комерційною і житловою нерухомістю, а також інвестиціями в туризм.

Згідно з даними в держреєстрі України, турецька "Макьоль Іншаат Санайі Туризм Ве Тіджарет Анонім Ширкеті", бенефіціарами якої вказані п'ять громадян Туреччині, в березні цього року створило в Києві ТОВ " Блек Сі Констракшн "(Black Sea Construction).

У квітні цього року це ТОВ створило консорціум "Блек Сі Консорціум" зі своїм засновником, який і взяв участь в тендері Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

Конкурентами Makyol в ньому були ТОВ "Альфа-Метал-Компані", ТОВ "Главшляхбуд" і ТОВ "Дорожнє будівництво" Альтком ". Makyol переміг з ціною 96,155 млн грн при стартовій 98,355 млн грн.