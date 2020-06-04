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40% шкіл не мають якісного підключення до інтернету - Мінцифри

Четвер, 4 червня 2020, 18:03
 

40% українських шкіл (6544 закладів із 16 317) не мають якісного підключення до інтернету за допомогою оптоволоконних технологій. 

Про це свідчить дослідження Мінцифри, також відомство розробило онлайн-мапу з інформацією щодо кожної школи.

"При визначенні наявності оптоволоконного підключення ми брали до уваги не тільки технологію, а й швидкість з’єднання, яка притаманна винятково волоконно-оптичним технологіям. Вона мала становити не менше 30 Мбіт/с", - повідомляють у міністерстві.

У відомстві відзначають, що за останні два роки були проведені тендери на підключення до інтернету та прокладання локальних мереж майже у 10 тис. українських шкіл, проте ситуація і досі складна.

"Наразі Мінцифри активно займається розробленням Національного плану розвитку широкосмугового доступу до інтернету (ШСД). До нього обов’язково будуть внесені й школи, що не мають такого підключення.

Відомо, що оператори не заходять у невеличкі села через високий термін окупності таких інвестицій. Завдяки допомозі з боку держави строк окупності таких інвестицій можна скоротити,  окрім того, ми активно працюємо над спрощенням діяльності операторів та провайдерів", - повідомляє міністерство.

При дослідженні використовували три джерела інформації:

  • офіційна звітність навчальних закладів (ЗНЗ);
  • опитування об’єктів соціальної інфраструктури;
  • результати тендерних процедур за 2019–2020 роки.

Економічна правда







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