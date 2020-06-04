В Україну хотіли нелегально ввезти смартфонів і техніки на 100 мільйонів гривень

На кордоні зі Словаччиною затримали партію контрабанди смартфонів та портативної техніки на понад 100 мільйонів гривень.
Джерело: пресслужби СБУ і прокуратури Закарпатської області
Дослівно: "На Закарпатті співробітники Служби безпеки України попередили незаконне ввезення з Європи партії вартісних смартфонів та портативної техніки відомих світових брендів на понад 100 мільйонів гривень".
Деталі: Затримання відбулося на пункті пропуску "Ужгород".
Під час огляду вантажівки замість задекларованих автозапчастин співробітники СБУ виявили партію брендових смартфонів, ноутбуків та іншої оргтехніки.
В СБУ заявили, до протиправної діяльності причетні одна з київських фірм-імпортерів та брокерська компанія.