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В Україну хотіли нелегально ввезти смартфонів і техніки на 100 мільйонів гривень

Четвер, 4 червня 2020, 15:55
 

На кордоні зі Словаччиною затримали партію контрабанди смартфонів та портативної техніки на понад 100 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужби СБУ і прокуратури Закарпатської області

Дослівно: "На Закарпатті співробітники Служби безпеки України попередили незаконне ввезення з Європи партії вартісних смартфонів та портативної техніки відомих світових брендів на понад 100 мільйонів гривень".

Деталі: Затримання відбулося на пункті пропуску "Ужгород".

Під час огляду вантажівки замість задекларованих автозапчастин співробітники СБУ виявили партію брендових смартфонів, ноутбуків та іншої оргтехніки.

В СБУ заявили, до протиправної діяльності причетні одна з київських фірм-імпортерів та брокерська компанія.

Українська правда

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контрабанда митниця

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