Київ може відтермінувати впровадження єдиного е-квитка

Міська влада Києва готова відтермінувати запровадження єдиного електронного квитка, поки уряд не розробить змін до законодавства щодо надання пільг на проїзд пільговикам з інших регіонів.

Джерело: пресслужба КМДА

Дослівно: "Київська міська державна адміністрація готова відтермінувати до 1 січня 2021 року запровадження єдиного електронного квитка на проїзд у міському громадському транспорті, щоб дати можливість уряду розробити зміни до законодавства щодо надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян".

Деталі: Заступниця голови КМДА Марина Хонда зазначила, що Київ зіткнувся з проблемою, яка має бути вирішена на державному рівні.

Зокрема, місто компенсує витрати на проїзд киян, які мають право на пільговий проїзд. Їх кількість становить близько 240 тисяч осіб.

Також право безкоштовного проїзду діє для пенсіонерів, а це 480 тисяч мешканців Києва.

Водночас, пільговики із інших регіонів будуть змушені оплачувати проїзд за власні кошти із введенням єдиного електронного квитка.

Хонда додала, що столичний бюджет цих витрат покрити не може, тому держава повинна врегулювати це питання на законодавчому рівні.

Пряма мова: "На кількох нарадах за участю прем’єра, урядовців і керівництва столиці, була досягнута домовленість, що уряд розробить відповідні зміни до законодавства України. А столиця врахує рекомендації урядовців і відтермінує запровадження електронного квитка, поки питання компенсацій пільговикам не буде вирішене".